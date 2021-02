La Roma inizia sin da ora a guardare al calciomercato per la prossima stagione: si continua ad inseguire un obiettivo, ma c’è anche il Milan

La Roma domani affronterà la Juventus in un big match accesissimo, soprattutto dopo che il nome di Edin Dzeko è stato nuovamente accostato ai bianconeri nella sessione invernale di calciomercato.

Proprio sul calciomercato la Roma non si ferma, ed inizia già a lavorare per i possibili colpi della prossima stagione. Nel mirino c’è proprio dalla finestra di gennaio un terzino destro, che si continua a seguire nonostante l’arrivo di Bryan Reynolds. Corsa a due con il Milan.

Calciomercato Roma, continua l’interesse per Celik: c’è anche il Milan

Il calciomercato non dorme mai, ed anche quando non ci sono finestre attive per i trasferimenti, si pianificano i possibili colpi per il futuro. Proprio questo sta facendo la Roma, che continua a seguire con interesse un obiettivo fissato durante la sessione di gennaio.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i giallorossi seguono con attenzione il profilo di Zeki Celik, terzino destro classe 1997 del Lille, che in questa prima parte di stagione si è messo in evidenza con ottime prestazioni. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il forte interesse del Milan, che ha potuto osservarlo da vicino in Europa League, visto che il club francese era nello stesso girone dei rossoneri.