Il mercato in uscita della Roma è stato a dir poco deludente, complicato soprattutto dalle scelte dei vari giocatori in esubero

La prima sessione di mercato targata Tiago Pinto ha regalato due rinforzi importanti a Paulo Fonseca, ma è stato sicuramente deficitario dal punto di vista delle uscite. Diverse le trattative imbastite e tramontate dalla dirigenza giallorossa, non certo per volontà dei club, quanto piuttosto per le scelte dei vari giocatori messi sul mercato. Fazio ha rifiutato la corte del Parma, mentre Santon ha detto no a Sampdoria, Spezia e squadre turche.

Calciomercato Roma, agente Santon: “Ecco perché non è partito”

A distanza di qualche giorno dalla chiusura del mercato di gennaio, l’agente dell’esterno difensivo, Claudio Vigorelli, ha spiegato i motivi della mancata cessione ai microfoni di ‘tmw’. “Davide ha avuto diverse richieste, non solo dallo Spezia. Ma ha pensato di affrontare un trasferimento al termine di questa stagione. Vuole terminare l’anno con la Roma, poi si vedrà”. Chiuso a destra da Bruno Peres, Karsdorp e Reynolds, l’ex Inter dovrà lottare molto per ritagliarsi qualche spazio.