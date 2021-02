Juventus-Roma, quanti incroci di calciomercato: in estate nuovi scenari

Calciomercato Roma, domani non è solo sfida sul campo tra giallorossi e bianconeri. Si lavora anche sul mercato per il futuro.

L’asse Roma-Torino è caldo. È sempre stato così sul mercato nonostante, sul campo, le due squadre non si siano mai risparmiate quando si sono affrontate. E domani tra Paratici e Pinto potrebbero iniziare i colloqui per la prossima stagione.

Secondo calciomercatoweb sono diverse le trattative che potrebbero essere imbastite. Oltre a quelle che comunque nel corso di questo tempo sono state già portate a termine. Ma parliamo del futuro. Ecco quali potrebbero essere le prospettive.

Calciomercato Roma, Bonucci per Dzeko

Secondo il portale specializzato nel mercato, la Juventus avrebbe proposto alla Roma il difensore Bonucci per arrivare a Edin Dzeko. Entrambi verrebbero valutati 15 milioni e le due società riuscirebbero in questo modo a mettere a bilancio una plusvalenza. Ma la Roma non è assolutamente convinta dell’operazione. E quindi probabilmente nemmeno la prenderà in considerazione.

La Juventus però ha un calciatore che a Fonseca è sempre piaciuto: vale a dire Federico Bernardeschi che, a Torino, non si è mai realmente espresso per le qualità dimostrate a Firenze. Il centrocampista, per la sua duttilità, è assai gradito al tecnico portoghese. Senza dimenticare che i bianconeri potrebbero tentare Calafiori, rientrato proprio oggi nella lista dei convocati. Tante le questioni in ballo quindi tra le due società.