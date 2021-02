Arrivano le dichiarazioni dell’intermediario a commentare il momento di forma di due giallorossi da lui assistiti

Si continua a ritagliare spazio importante Borja Mayoral nella Roma, dovendo ringraziare sempre la rottura tra Paulo Fonseca ed il capitano giallorosso Edin Dzeko. Lo spagnolo su 21 partite disputate in stagione, di cui 12 da titolare, ha messo a segno 9 gol.

Un ottimo bottino commentato anche dall’intermediario della trattativa Davide Lippi, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ dichiara; “Borja è un giocatore esemplare. Ha fatto la storia delle giovanili del Real Madrid, poi è arrivato alla Roma in punta di piedi ed ha lavorato con umiltà. I giallorossi hanno un accordo proprio per farlo crescere, con la possibilità di acquistarlo in due anni. Lui sa che quando Dzeko non c’è deve sfruttare le occasioni”.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, scambio con l’Inter | Torna la rivelazione shock

Leggi anche >>> Roma, Fonseca-Dzeko: convivenza forzata | Cosa contesta all’attaccante

Calciomercato Roma, Davide Lippi su Spinazzola: “Sotto l’occhio di tutti il guadagno”

Leonardo Spinazzola continua ad essere un punto fermo dell’undici titolare di Paulo Fonseca. L’esterno sinistro infatti con le sue accelerazioni regala alla squadra imprevedibilità e rapidità.

Proprio della sua crescita parla il suo agente Davide Lippi, che afferma: “Tra la Juventus e la Roma è sotto gli occhi di tutti chi ci ha guadagnato nello scambio. La partita contro il Genoa per lui è stata la vera svolta. Nel club capitolino inizialmente si è dovuto adattare, ma alla fine sono uscite le sue grandi qualità”.