Calciomercato, rinnovo Mkhitaryan | Raiola ce l’ha con la Roma: i motivi

Calciomercato, la Roma ha fatto scattare l’opzione rinnovo per l’armeno: ma ci sono i dubbi di Raiola, che ce l’ha con i giallorossi.

Come spiegato da Tiago Pinto in conferenza stampa, la Roma ha comunicato a Mkhitaryan di aver fatto valere l’opzione per il rinnovo del contratto. Ma Il Messaggero, che ieri sottolineava come l’armeno avesse preso tempo, entra nei dettagli della questione.

Secondo il quotidiano romano non è il calciatore il problema, che ha dimostrato di voler rimanere in giallorosso, ma il suo procuratore, Mino Raiola, che ha avuto dei problemi con la società durante l’operazione di rinnovo di Calafiori.

Calciomercato, commissione decurtata per il procuratore

Infatti a metà dicembre il giovane ha rinnovato con i giallorossi fino al 2025. Cosa normale per un elemento che ha subito convinto Fonseca e che ormai si allena in pianta stabile con la prima squadra.

Me nell’operazione è stata decurtata la commissione che doveva andare al procuratore del calciatore. Ed è per questo che Raiola avrebbe deciso di aspettare. Al momento Mkhitaryan non firmerà il rinnovo del suo contratto. Le cifre sono uguali: 3 milioni a stagione + 2 nel momento di mettere nero su bianco. La situazione comunque rimane in divenire. Il tempo per riuscire a ricucire c’è. E la sensazione rimane che alla fine ci si metterà d’accordo. Ma al momento i fatti sono questi. A nulla ad ora sono valse le parole di Pinto. Il general manager due giorni fa ha elogiato e molto il fantasista dimostrando con la società non vuole privarsene. Anzi, c’è di più: la Roma lo vuole proprio mettere al centro del progetto.