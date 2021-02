Calciomercato Roma, l’Inter ci prova di nuovo: scambio in estate

Calciomercato Roma, dopo quello saltato tra Dzeko e Alexis Sanchez, l’Inter proverà di nuovo uno scambio in estate, questa volta però tra Stefano Sensi e Veretou.t

Stefano Sensi, falcidiato dagli infortuni, ho ormai perso posti nelle gerarchie di Antonio Conte, spiega “Interlive”, e allora la società nerazzurra potrebbe provare il colpo nella prossima estate.

Secondo alcune indiscrezioni infatti, la società nerazzurra potrebbe proporre alla Roma lo scambio con Veretout. Già entrato diverse volte nel mirino del tecnico dell’Inter. Ma la società giallorossa, al momento, non ci pensa minimamente ad imbastire una trattativa che possa allontanare il francese da Trigoria. E i motivi li spieghiamo qui sotto.

Calciomercato Roma, Veretout importante nello scacchiere

La società giallorossa infatti ritiene il centrocampista francese fondamentale per il futuro. E Veretout, da parte sua, sta dimostrando di essere una pedina importante. Oltre alla qualità dimostrata dagli undici metri – praticamente infallibile – il francese garantisce corsa e geometrie. Troppo importante per lasciarselo sfuggire.

Infine, in questo momento, il costo del cartellino dei due è assai diverso. I continui infortuni come detto che hanno fermato il centrocampista dell’Inter, ne hanno sicuramente abbassato il valore. Veretout invece in questo momento non si potrebbe muovere per meno di 40 milioni di euro. Ecco, solamente forse a questa cifra la società giallorossa potrebbe iniziare a farci un pensiero. Ma non è nemmeno detto che la prenda in considerazione. Se si vuole continuare a crescere, e l’obiettivo confermato anche da Tiago Pinto in conferenza stampa è questo, gli elementi migliori devono essere tenuti. E Veretout fa parte di questa cerchia.