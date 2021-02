Francesco Totti e Luciano Spalletti, un rapporto difficile soprattutto nell’ultimo periodo da calciatore della Roma dell’ex capitano giallorosso che ha visto proprio il tecnico toscano sedere sulla panchina nella sua ultima esperienza da giocatore. A marzo prossimo uscirà una serie Sky original intitolata ‘Speravo de morì prima’, che riguarda proprio gli ultimi due anni da calciatore dell’ex numero 10. Intanto il rapporto tra i due è al centro della nuova clip teaser, rilasciata oggi, in attesa del trailer ufficiale, dove si evince nella clip Pietro Castellitto, che nella serie interpreterà proprio Totti, che chiede al vero capitano consigli su come comportarsi col tecnico toscano, interpretato da Gian Marco Tognazzi.

Film Totti, le parole su Spalletti

“Ho parecchi scene con Spalletti. Come devo guardarlo?”, chiede Castellitto a Totti. La risposta è la seguente: “Devi stare tranquillo, tanto non ti guarda lui”, segnale di come veramente il feeling tra i due non c’era più. Poi l’attore chiede come avesse gestito questo ‘non sguardo’, con la risposta dell’ex centravanti ‘con serenità’. Poi viene cambiato anche il tema della clip, ammorbidendo anche i toni con ilarità, come per esempio il rapporto tra Totti e la scuola. “Quale era la materia in cui andavi meglio?”, gli chiede. “Educazione fisica – risponde Totti – ma anche religione e artistica. Quelle importanti”, il commento ironico di entrambi.