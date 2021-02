Juventus-Roma, Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani. C’è Dzeko. Out El Shaarawy. Dentro Pastore

Sono 21 i convocati di Paulo Fonseca per la gara di domani contro la Juventus: fischio d’inizio all’Allianz Stadium alle 18. Come detto anche dal tecnico in conferenza, non c’è El Shaarawy. Così come Reynolds. Entrambi arrivati in settimana non sono ancora nelle condizioni di poter scendere in campo.

Nella lista non figurano nemmeno Smalling e Pedro, infortunati. Mentre dopo due partite si rivede Dzeko, che comunque partirà dalla panchina. Ci sono anche Calafiori e Ciervo.

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, Fonseca: doppio annuncio in conferenza

Juventus-Roma, ecco la lista completa

Questa è la lista dei convocati di Paulo Fonseca per la gara di domani.

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Ciervo, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Carles Perez.

Per quanto riguarda la formazione sono pochi i dubbi. In porta ci sarà Pau Lopez, mentre Ibanez farà il centrale. Villar e Veretout giostreranno in mezzo al campo con Cristante, insieme a Mkhitaryan, che agirà alle spalle dell’unica punta Borja Mayoral.