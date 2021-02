In attesa della consueta conferenza stampa di vigilia di Andrea Pirlo e di Paulo Fonseca (qui gli orari dei due allenatori), il tecnico giallorosso sta sciogliendo le ultime riserve su chi sarà a disposizione per la delicata sfida di domani pomeriggio (calcio d’inizio ore 18 all’Allianz Stadium) e su chi schierare dal primo minuto. Non ci sarà Lorenzo Pellegrini, squalificato, così come non dovrebbe partire dal primo minuto Edin Dzeko, reintegrato ormai a pieni ritmi in prima squadra dopo il chiarimento con Fonseca. Dunque in avanti chi ci sarà insieme a Henrikh Mkhitaryan e Borja Mayoral?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la situazione tra i pali | Si delinea il futuro

LEGGI ANCHE: Roma, via libera del CTS: lo stadio Olimpico riapre ai tifosi

Juventus-Roma, El Shaarawy verso la convocazione

Pedro non è ancora a disposizione, visto che continua a svolgere lavoro differenziato, e l’unico indiziato è Carles Perez, il quale però non sta vivendo un momento positivo dal punto di vista del rendimento, lo spagnolo infatti quando viene impiegato non riesce ad imporsi. Intanto Fonseca potrebbe pescare subito dai nuovi arrivati, perché secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ Stephan El Shaarawy è in una grande forma fisica, complice anche l’aiuto di un preparatore atletico che l’ha seguito in questi mesi a Dubai. Proprio per questo il portoghese potrebbe convocare il faraone per la sfida di domani, mentre servirà ancora un po’ più di tempo per Bryan Reynolds.