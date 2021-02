Il dilemma portiere in casa giallorossa molto probabilmente si protrarrà fino al termine della stagione, con il duello Mirante-Pau Lopez che sarà proposto ad ogni giornata di campionato fino all’ultima, compresa l’Europa League fino a dove la Roma arriverà. L’alternanza tra l’estremo difensore italiano e quello spagnolo, da una parte potrebbe essere positiva dal punto di vista del rendimento e della concentrazione, chi sta meglio e chi fa cose buone gioca dal primo minuto, dall’altra però potrebbe destabilizzare, non avendo un vero e proprio punto di riferimento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, cessione saltata: “Vi spiego tutto”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il super scambio è possibile: arrivano conferme

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro Savorani

Per quanto riguarda, invece, chi prepara i portieri della Roma, in questo momento c’è Marco Savorani, stimato da tutti gli addetti ai lavori, non solo all’interno del Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Savorani ha anche la massima stima e fiducia da parte del tecnico Paulo Fonseca, il quale però ha voluto affiancare Sebino Oliva all’attuale preparatore dei portieri, che lui stesso aveva promosso per il settore giovanile, facendo un buon lavoro. È stata la prima richiesta che ha fatto Fonseca appena arrivato Pinto ed è stata accolta. Savorani ha parlato con il general manager portoghese del suo futuro, del contratto se ne parlerà più avanti. Ha la fiducia di Fonseca e potrebbe restare con il portoghese.