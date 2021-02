Roma, l’iniziativa per l’anniversario ha fatto infuriare Lotito

Roma, l’iniziativa dei giallorossi ha fatto irritare Lotito: ma la società non ha avvisato il Campidoglio ma solamente la Lega.

Domani la Roma, contro la Juventus, avrà una maglia celebrativa con una scritta per celebrare i 150 anni di Roma Capitale. Un’iniziativa presentata nei giorni scorsi. Ma questo non è andato giù a Claudio Lotito, presidente della Lazio, che ha cercato di capire perché la sua squadra non avesse avuto nessuna comunicazione.

Lo spiega questa mattina Il Messaggero, sottolineando però che la Roma non ha informato il Comune capitolino di questa scelta ma solamente la Lega Serie A. Infatti, la celebrazione che la società giallorossa ha voluto, non è nel bollettino ufficiale delle celebrazioni del Campidoglio.

Roma, l’iniziativa è fuori dal programma ufficiale

Il font utilizzato dalla squadra giallorossa, inoltre, è diverso da quello che Roma Capitale ha deciso di usare. Oltretutto non c’è nemmeno il simbolo del Comune. L’iniziativa quindi, essendo anche fuori dal programma ufficiale, è stata solamente presa dalla società. Che ha deciso di festeggiare l’evento per proprio conto. Una decisione apparsa ai tifosi romanisti molto importante. A conferma del fatto che i Friedkin vogliono integrarsi velocemente nella città.

Lotito quindi avrebbe potuto fare lo stesso. Ma al momento non ha preso in considerazione nessuna ipotesi per domenica, quando la sua squadra affronterà all’Olimpico il Cagliari. Nessun problema quindi, ma un momento d’incertezza già rientrato. Ovviamente non è detto che alla fine, Lotito, non decida in qualche modo di seguire le orme giallorosse in questo weekend così importante per i romani.