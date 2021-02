Calciomercato Roma, rinnovo in standby: la Juventus prova lo scippo

Calciomercato Roma, c’è la Juventus alla finestra che sta monitorando la situazione relativa al rinnovo di Mkhitaryan. Raiola è scontento.

La Roma, lo abbiamo scritto, ha fatto valere l’opzione per il rinnovo del contratto. Ma adesso è in standby: Mkhitaryan infatti non ha sciolto le riserve sul suo futuro.

Il tutto perché Mino Raiola si è vista decurtare la sua commissione nel momento in cui Calafiori ha firmato, fino al 2025, il suo rinnovo con i giallorossi. E a quanto riporta calciomercatonews.com, ci sarebbe la Juve che alla finestra.

Calciomercato Roma, Paratici segue la questione

Paratici infatti avrebbe messo gli occhi sul centrocampista 32enne armeno che ancora non ha sciolto le riserve. Raiola ha un buon rapporto con l’ambiente bianconero e potrebbe decidere d’interrompere il rapporto con la Roma e proporre Mkhitaryan alla Juventus.

Ricordiamo infatti che l’ex Chelsea ha la possibilità di svincolarsi. L’ultima parola quindi spetta solamente a lui. E il fantasista ha detto diverse volte di trovarsi bene alla Roma, amando la Città, e soprattutto avendo un ottimo rapporto con i compagni di squadra e con Fonseca. La situazione rimane comunque in divenire e la sensazione è che se ne riparlerà ancora più in là nel tempo. La Roma in questo momento è tranquilla della mossa che ha fatto. E non crede che Mkhitaryan possa decidere di lasciare il giallorosso. Sarebbe un colpo troppo pesante. Ma nel mercato purtroppo non si può dare nulla per scontato.