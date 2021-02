Termina 2-0 il big match tra Juventus e Roma, con i tifosi che si scatenano sui social: chiedono che sia mandato via subito

Esce sconfitta anche dall’Allianz Stadium la Roma di Paulo Fonseca. Termina 2-0 in favore della Juventus il big match della 21esima giornata, grazie al gol di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e l’autogol di Ibanez nella ripresa.

Una sconfitta che conferma la fatica dei giallorossi nei big match, mai vinti in questa stagione. Al termine della partita, non potendo essere presenti dal vivo, i tifosi si sfogano sui social e chiedono un addio immediato.

Juventus-Roma, tifosi esausti: sui social spopola il FonsecaOUT

Bene così. Saranno tutti contenti, delitto perfetto di #FonsecaOut . Fa entrare #dzeko dopo un’ora e, contemporaneamente, smonta la squadra, facendo uscire i due centrocampisti migliori. Vendetta raffinatissima. Ma paga sempre la @OfficialASRoma . @Andrea_DiCarlo @Teleradiostereo — ethan frome (@ethanfr65474363) February 6, 2021

Un altro big match dalla Roma in campionato. Dopo le sconfitte con Atalanta, Napoli e Lazio, arriva anche quella con la Juventus per 2-0. Contro le big continua la fatica dei giallorossi, nonostante un’ora di gioco in cui la squadra ha fatto bene.

I tifosi sui social si sfogano contro l’allenatore Paulo Fonseca, criticando soprattutto i cambi. L’assenza di Dzeko dal campo non è andata giù al popolo dei social, oltre ai due cambi al 63′ in cui il portoghese toglie Villar e Cristante per far entrare Carles Perez e Diawara. I tifosi sono esausti e vogliono l’addio immediato dell’allenatore.