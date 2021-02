Juventus-Roma, trasferta in macchina: ospiti speciali per i Friedkin

Juventus-Roma, Dan e Ryan Friedkin sono partiti in macchina, alla volta di Torino. In macchina anche Pellegrini, El Shaarawy e Fienga.

In conferenza stampa, qualche giorno fa, Tiago Pinto ha parlato di come la Roma sia una grande famiglia. Dove le cose si fanno tutti insieme per il bene comune. E l’immagine arrivata pochi minuti fa, twittata da Filippo Biafora de “Il Tempo”, dà l’idea di come questo sia vero.

Il presidente Dan, il vice Ryan, il Ceo Fienga, insieme a Lorenzo Pellegrini (squalificato) ed El Shaarawy, non ancora pronto, sono partiti tutti insieme alla volta di Torino per assistere al match di questo pomeriggio. La Roma c’è e si muove tutta insieme. E, il Faraone, ha anche dato notizie sulle sue condizioni fisiche.

Juventus-Roma, El Shaarawy dalla prossima c’è

“Sto bene, ce la faccio per la prossima partita”. Così ha parlato El Shaarawy beccato pochi istanti prima della partenza. Una notizia sicuramente importante per Fonseca che dai prossimi impegni potrà contare sulla qualità e sulle giocate del Faraone. Ci aveva sperato anche per oggi il tecnico portoghese. Ma il tempo effettivamente è stato troppo poco.

Ma non c’è da aspettare ancora molto. L’esterno sarà disponibile già nel prossimo weekend. Uno degli innesti più importanti non solo per la Roma, ma di tutto il calciomercato invernale. Nessuna società infatti è riuscita a piazzare un colpo così importante. El Shaarawy tornerà molto utile alla causa. E anche il fatto di essere partito insieme al massimo dirigente, è la prova di come si sia immediatamente integrato nel nuovo gruppo. Come se non fosse mai andato via.