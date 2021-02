Roma, movimenti in società: un divorzio e un rinnovo

By

Roma, continuano gli scossoni a livello societari dopo l’arrivo della nuova proprietà Friedkin: possibilità di divorzio con il direttore operativo Calvo, mentre con Fienga è probabile il rinnovo dell’attuale accordo.

Chiuso il calciomercato, è tempo nella Roma di riorganizzare la parte amministrativa e gli uffici. Tiago Pinto ha cominciato a conoscere l’ambiente, e di conseguenza inizia a muovere le pedine.

Secondo quanto riporta questa mattina “Il Tempo” il primo, dopo tre anni dal suo arrivo, a poter salutare la compagnia, dovrebbe essere il direttore operativo Francesco Calvo. Adesso è impegnato a chiudere l’accordo con il nuovo sponsor tecnico, la New Balance, poi anche per motivi familiare, potrebbe lasciare la famiglia giallorossa.

Roma, probabile rinnovo per Fienga

Probabile invece il rinnovo per il Ceo Guido Fienga. Non ci dovrebbero essere problemi affinché lo stessi prolunghi il suo matrimonio con la Roma. Ha lavorato bene e la società si fida di lui. Friedkin ha imparato a conoscerlo nel momento del suo arrivo nella Capitale e, il rapporto, è apparso subito ottimo. Si lavorerà ancora insieme per il bene della Roma.

Infine, se dovesse saltare l’ingresso dei fondi privati all’interno della Lega – la trattativa è ancora in alto mare e la sensazione è questa – Cvc potrebbe decidere di aprire un dialogo con la proprietà giallorossa per fare entrare i Friedkin in un quota di minoranza. Su questo punto ci dovrebbe essere delle novità già nelle prossime settimane. Il tutto a conferma delle parole di Tiago Pinto che da qui, alla fine della stagione, si occuperà soprattutto di riorganizzare la società. Qualche altro inserimento all’interno di Trigoria ci sarà sicuramente.