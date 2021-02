Sfida delicatissima all’Allianz Stadium quella delle ore 18 tra la Juventus di Andrea Pirlo e la Roma di Paulo Fonseca. La quarta in classifica affronta la terza, anche se in bianconeri hanno una partita da recuperare (quella col Napoli). Sarà una prova del nove per la compagine giallorossa, visto che negli scontri diretti con le big non è mai andata oltre al pareggio in questa stagione. Proprio sul finire della scorsa, la 2019/2020, la Roma vinse per la prima volta a Torino in una gara che però non aveva più nulla da dire. I giallorossi provengono dalla netta vittoria casalinga contro l’Hellas Verona, mentre i bianconeri dalla vittoria di San Siro in Coppa Italia contro l’Inter nella semifinale di andata.

Formazioni ufficiali Juventus-Roma

Tutto confermato nella formazione capitolina, dove viene rinforzato ulteriormente il centrocampo con il capitano di quest’oggi Bryan Cristante. Al centro Villar, affiacanto dall’ex Atalanta e da Jordan Veretout, con Karsdorp e Spinazzola ai lati. In avanti Mkhitaryan e Borja Majoral, mentre in difesa Kumbulla prende il posto dell’infortunato Smalling.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. (da confermare)

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Demiral, Alex Sandro, De Ligt, Dragusin, Fagioli, Peeters, Bernardeschi, Kulusevski.

All.: Pirlo

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Perez, Pastore, Ciervo, Dzeko.

All.: Fonseca

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Meli – Fiorito

Quarto ufficiale: Calvarese

Var: Chiffi

AVar: Mondin