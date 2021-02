Ecco i voti di Juventus-Roma, partita appena terminata: i promossi e bocciati della gara

Una buona Roma sotto il profilo del palleggio e del dominio del gioco è stata punita alla prima occasione nel primo tempo da Cristiano Ronaldo, il più pericoloso della Juventus. Pessima in quell’occasione la lettura di Cristante, che si merita la nomina del peggiore in campo insieme a Kumbulla tra i giallorossi. Male anche Borja Mayoral, mentre va segnalata la prova di personalità di Villar. Molto bene Mancini, diventato anche capitano nella ripresa dopo l’uscita del numero 4 giallorosso. L’autogol del 2-0 ha invece rovinato una buona gara di Ibanez. Pessimo Diawara, che si fa saltare come un bambino da Cuadrado in occasione del secondo gol.

Voti Juventus-Roma, Cristante deleterio: bene i giovani

Ecco nel dettaglio i voti di Juventus-Roma:

JUVENTUS: Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6.5 (85′ de ligt sv), Chiellini 6.5, Alex Sandro 7 (85′ Demiral); McKennie 5.5 (65′ Cuadrado 6.5), Arthur 6.5, Rabiot 6, Chiesa 6 (82′ Bernardeschi sv); Morata 6.5 (65′ Kulusevski 6.5), Ronaldo 6.5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Peeters. All.: Pirlo.

ROMA: Pau Lopez 6; Mancini 7, Ibanez 4.5, Kumbulla 5; Karsdorp 6 (76′ Bruno Peres 5.5), Villar 6.5 (62′ Diawara 4.5), Veretout 5.5, Spinazzola 6; Cristante 5 (62′ Carles Perez 5.5), Mkhitaryan 6.5; Mayoral 4.5 (62′ Dzeko 5.5). A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Pastore, Ciervo. All.: Fonseca.

Marcatori: 13′ Ronaldo, 70′ aut. Ibanez

Ammoniti: Mancini, Arthur, Kumbulla, Ronaldo