Calciomercato Roma, si segue ancora il terzino: Karsdorp alla porta?

Calciomercato Roma, nonostante l’arrivo di Reynolds, i giallorossi non mollano la pista che porta a Zeki Celik del Lille. Parte Karsdorp?

La Roma non molla. E tenterà, secondo quanto scrive SportMediaset, di portare a Trigoria un altro terzino destro. Il nome è quello di Zeki Celik, in forza alla Lille in Francia, che la società giallorossa ha trattato nel corso delle ultime settimane prima di piazzare il colpo Bryan Reynolds.

Il terzino è un classe 1997, con buone qualità e con ampi margini di miglioramento soprattutto in fase difensiva. Però rimane comunque la questione aperta: quella di Karsdorp che verrebbe quasi praticamente chiuso se Tiago Pinto portasse davvero avanti questa trattativa.

Calciomercato Roma, Karsdorp alla porta?

L’olandese quindi potrebbe essere l’elemento che la Roma dovrebbe piazzare anche nella prossima stagione. Senza dimenticare che in questo momento, in rosa, c’è anche Bruno Peres. Ma l’esterno è sempre seguito dal Benfica che a giugno potrebbe prenderlo a parametro zero.

Rimane però Karsdorp, che sta dimostrando di meritare sicuramente la fiducia che Fonseca gli ha dato in questa prima parte di stagione. Buone prestazioni e anche il primo gol con la maglia giallorossa addosso contro lo Spezia due settimane fa. Ma l’arrivo di un ulteriore elemento potrebbe definitivamente metterlo alla porta.