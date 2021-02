Juventus-Roma, manca un rigore? Cosa scrivono i giornali | reazioni social

Juventus-Roma, dubbi sul contatto Rabiot-Villar nel primo tempo. La moviola dei giornali di oggi sul caso incriminato.

”Il dubbio c’è e sull’1-0 resta rilevante”. Così scrive la Gazzetta dello Sport sul contatto tra Rabiot e Villar al 15’ del primo tempo. Orsato, vicino all’azione, ha lasciato proseguire. E le deboli proteste dei giallorossi si sono fermate nel momento in cui l’arbitro di Schio ad ampi gesti ha detto fatto capire che il contatto non ci fosse stato. Non è un episodio da Var, visto che il direttore di gara è pienamente in controllo dell’azione.

”Alterna rigidità (vedi quando dice a Cristante “falli andare via, parlo solo con te”) e cordialità (il siparietto con Ronaldo che vuole vedere l’orologio della goal-line). Villar chiede un rigore per un contrasto con Rabiot. Il contatto tra i due c’è ma l’arbitro non lo reputa evidente perché il francese prende anche la palla. Giusti i gialli”. Secondo quindi il Corriere dello Sport il rigore richiesto dalla Roma non c’è, come il giornale romano scrive nel titolo dell’articolo.

Juventus-Roma, continua la maledizione Orsato

Commenta in questo modo invece Il Tempo, che spiega come la Roma non è fortunata con il direttore di gara di Schio. Nei quattro precedenti tra Juventus e Roma, arbitrati da Orsato, i giallorossi hanno racimolato solamente due punti. “Anche stavolta non c’è stato nulla da fare per la Roma, con Orsato al centro delle polemiche sui social per non aver assegnato – il Var Chiffi inoltre non l’ha nemmeno richiamato al monitor – un possibile calcio di rigore per un fallo di Rabiot ai danni di Villar nel corso del primo tempo. Continua invece la striscia fortunata della Juventus con Orsato, che non perde da cinque anni e mezzo”.

Visioni diverse dei quotidiani quindi per un episodio che poteva cambiare le sorti della gara. Anche i tifosi sui social sono divisi. C’è chi parla di rigore netto ed ennesima ingiustizia contro la Juventus, chi invece esorta a evitare le solite polemiche concentrandosi piuttosto su cioè che manca alla squadra. E con critiche nemmeno troppo velate nei confronti dell’allenatore Fonseca.