Juventus-Roma, furia dei tifosi: tutto bloccato sui social

Juventus-Roma, Veretout costretto a bloccare i commenti sul suo post su Instagram dopo la gara di ieri sera. Troppe critiche.

Un post orgoglioso, che però non è andato giù ai tifosi della Roma, che hanno costretto Veretout a bloccare i commenti social. Il centrocampista francese aveva scritto: “Alla pari con i campioni, con orgoglio”. Qualcuno era dalla parte del centrocampista, altri un po’ meno.

“Se non vinci è inutile, non c’è stata mai la sensazione che fossimo pericolosi davanti” ha scritto qualcuno. Altri invece ci sono andati pesanti. E allora meglio bloccare tutto. Per evitare di leggere cose spiacevoli e d’innervosirsi dopo una gara che comunque non ha portato il risultato sperato.

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, Veretout a sorpresa: “Poteva finire in un altro modo”

Juventus-Roma, criticato anche Kumbulla

Anche Kumbulla è entrato nel mirino dei tifosi giallorossi. Il difensore ha scritto: “Buona prova di squadra”. E nemmeno questo è piaciuto. Perché è stato segnato che senza nessun tiro in porta non può mai essere una buona prestazione.

Tutto lecito. Ma l’esame alla gara da fare può essere sicuramente un altro. Quello che la Roma, in ogni caso, è stata “tradita” da due episodi. Il gol di Ronaldo è stato un’invenzione del portoghese, anche se si poteva attaccare prima lo spazio davanti a lui; poi l’autogol, sfortunato, di Ibanez. E ok che la Roma non ha mai tirato, ma comunque, la prestazione, rimane. Un po’ poco per alcuni, e ci può stare. Ma davanti c’era comunque la squadra che ha vinto gli ultimi nove scudetti lasciando praticamente le briciole alle altre. La Roma deve comunque fare mea culpa per non essere riuscita a rendersi quasi mai pericolosa. Ma la prestazione è stata sicuramente di personalità.