Juventus-Roma, tifosi furiosi per la telecronaca Sky | Proteste sui social

Juventus-Roma, ai tifosi giallorossi non è piaciuta la telecronaca di Sky. “Meritiamo rispetto” la frase più usata sui social per commentare

Juventus-Roma è una partita che, anche quando non succede nulla – o poco – come ieri sera, lascia sempre strascichi di polemiche. Nell’occhio del ciclone è finita la telecronaca di Sky, firmata da Riccardo Trevisani e Lele Adani. Ai tifosi giallorossi non è piaciuto l’atteggiamento dei due. E lo hanno fatto notare sui social.

Anche il giornalista Paolo Ziliani ha twittato: “La cosa bella delle partite della Juventus è che quando c’è un fallo sospetto nella sua area e l’arbitro tira dritto (vedi Rabiot su Villar), i telecronisti fanno finta di nulla e se per caso la regia manda un replay, continuano a parlare come se nulla fosse”. Ovviamente si sono scatenati i giallorossi, che avevano, da parte loro, notato anche questa cosa: “Telecronaca imbarazzante, meritiamo rispetto”. Più o meno è stato questo il succo del racconto.

Juventus-Roma, si schiera anche Austini

”Il marchio di Pirlo; La Juve a suo agio nell’area; I rigori televisivi. La pietà”. Questo invece è stato il tweet del giornalista de Il Tempo Alessandro Austini. Anche lui ha criticato le parole di Trevisani e Adani, che in alcuni momenti della gara hanno esaltato la Juventus.

Per onestà intellettuale c’è da dire però che Trevisani, molto spesso, è stato attaccato sui social perché ritenuto, dai tifosi della Juventus, simpatizzante dei colori giallorossi. E, sempre per onestà intellettuale, il commento ha più volte rimarcato la prestazione, buona, della squadra giallorossa. Punti di vista sicuramente rispettabili in ogni caso.