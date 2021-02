Roma, gli occhi della Covisoc: richieste da parte della commissione

Roma, nei giorni scorsi la Covisoc ha chiesto dei chiarimenti ai giallorossi: inviato un questionario al club di Friedkin.

La Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società sportive di calcio professionistiche, ha acceso i fari sulla Roma e non solo. Così come riportato da Repubblica, a diverse società di Serie A (c’è anche l’Inter) è stato inviato un questionario.

Il censimento è stato mandato a quelle società che la commissione ritiene possano essere in difficoltà economica. Si parla appunto dei progetto che intendono mettere in atto per il futuro immediato e anche a lungo termine. Non si sa ancora se la società guidata dai Friedkin abbia già risposto. Cosa che invece ha già fatto il club nerazzurro.

Roma, richieste sul cambio di proprietà

Alla Roma sono stati richiesti dei chiarimenti per quanto riguarda il cambio di proprietà avvenuto nel 2020. Il passaggio da Pallotta a Friedkin è attenzionato. E soprattutto potrebbe essere richiesto come la società voglia affrontare le perdite derivate dal Covid. Una cosa comunque normale in un momento come questo.

Non ci sarebbe da preoccuparsi. Anzi, non c’è sicuramente da pensarci più di tanto. I Friedkin hanno già fatto capire con l’aumento di bilancio che hanno tutta l’intenzione di mettere i conti a posto. Non sarà semplice ovviamente e sarà un percorso che durerà per qualche anno. Ma la società non è assolutamente preoccupata di questa richiesta.