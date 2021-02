A distanza di meno di 48 ore dalla sconfitta contro la Juventus in campionato, la squadra giallorossa guidata dal tecnico Paulo Fonseca è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria. Ci sono alcune novità interessanti per l’allenatore portoghese che per la prima volta ha visto lavorare in gruppo per tutta la sedua Stephan El Shaarawy, l’utimo arrivato, insieme a Bryan Reynolds. Il faraone potrà dare una grande mano alla società capitolina, soprattutto adesso che ci sarà il ritorno in Europa League con le gare che torneranno ad intensificare gli impegni. Prossima sfida quella di domenica delle ore 12:30 contro l’Udinese allo Stadio Olimpico.

Allenamento Roma, differenziato per tre

Non hanno svolto la regolare seduta con il gruppo né Chris Smalling, né Pedro, che continuano a svolgere lavoro differenziato. Individuale, invece, per Bryan Reynolds, il quale non è escluso che prima di debuttare con la prima squadra possa fare un paio di apparizioni con la Primavera di Alberto De Rossi. Intanto arrivano buone notizie anche da Nicolò Zaniolo, il quale oggi termina l’isolamento dopo la positività al Covid. Entro due mesi dovrebbe essere previsto il ritorno in campo ufficiale per il numero 22 giallorosso.