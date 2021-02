La sconfitta di sabato pomeriggio contro la Juventus, seppur dopo l’ottima prestazione, mette anche più in bilico il futuro di Paulo Fonseca, che – ricordiamolo – si giocherà ufficialmente il suo futuro da qui al termine della stagione arrivando tra le prime quattro, ovvero piazzandosi in Champions League, il che significherebbe rinnovo automatico per il tecnico portoghese. Ma da qui al termine della stagione ci sono ancora molte partite, senza dimenticare l’Europa League, competizione nella quale i giallorossi hanno terminato la fase a gironi al primo posto.

LEGGI ANCHE:Calciomercato Roma, occasione da Madrid | Tentativo per l’estate

LEGGI ANCHE: Allenamento Roma, El Shaarawy in gruppo | In tre svolgono differenziato

Allenatore Roma, le scelte dei Friedkin

Intanto, come riportato da ‘iltempo.it’, Fonseca rimane comunque sotto esame. Tiago Pinto è il suo principale alleato in società, i Friedkin osservatori per adesso apparentemente distaccati. Sappiamo che da quando si è insediata la nuova proprietà statunitense, il figlio di Dan Friedkin, Ryan, si sta immergendo a tutto tondo nel calcio. Il suo braccio destro è “l’uomo dei dati”, ovvero Charles Gould, che gli ha suggerito il neo general manager del club capitolino, e fornirà dati utili anche per l’eventuale scelta del nuovo allenatore. Non sarà dunque esclusivamente Tiago Pinto a decidere chi siederà sulla panchina della Roma dalla prossima stagione, qualora non dovesse essere Paulo Fonseca.