In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato i difensori che cambieranno casacca saranno almeno quattro. A partire da Bruno Peres e Juan Jesus, i quali andranno in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, si aggiungeranno anche Federico Fazio e Davide Santon, che sono ormai fuori dai piani tecnici della Roma, ma hanno comunque ancora un altro anno di contratto (scadenza giugno 2021). Sia il centrale argentino che il laterale italiano avevano già rifiutato le proposte di altri club nella sessione invernale appena conclusa.

Calciomercato Roma, occasione Nacho

Intanto in orbita della Roma è ritornato ancora una volta un altro difensore, vale a dire Nacho Fernandez del Real Madrid, come viene riportato da ‘todofichajes.com’. Il 31enne difensore spagnolo da anni viene accostato al club capitolino, nonostante ci siano state trattative vere e proprie con i blancos non andate poi a buon fine. Il contratto di Nacho è in scadenza nel giugno 2022, quindi ancora un’altra stagione, ma probabilmente cambierà squadra, anche perché il tecnico Zinedine Zidane potrebbe lasciare la panchina a fine stagione (o prima salvo clamorosi risultati). In questa stagione ha totalizzato 11 presenze tra campionato e coppe. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, ma su di lui c’è anche il Napoli.