Si inizia a lavorare al rinnovo di uno dei pilastri della Roma di Paulo Fonseca: incontro con l’agente in vista

La Roma esce sconfitta dal big match contro la Juventus, e bisognerà sbrigarsi a superare la delusione per cercare di ripartire verso i tre punti contro la prossima avversaria, che sarà l’Udinese. Nel frattempo si cercano punti fermi su cui far crescere la squadra, ed uno di questi è Jordan Veretout. I giallorossi si mettono al lavoro per il rinnovo del centrocampista incontrando l’agente.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, prestiti flop | La paura di Tiago Pinto

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, occasione da Madrid | Tentativo per l’estate

Calciomercato Roma, rinnovo Veretout: incontro con l’agente

In casa Roma uno dei pilastri del centrocampo è senza alcun dubbio Jordan Veretout. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina lo scorso anno si è subito affermato nella rosa giallorossa, ed ora è sempre uno dei migliori in campo. Oltre alla sua grinta e qualità, quest’anno arrivano anche i gol, che fino ad ora sono 8 in stagione, arrivando a meno due dal suo record stagionale del 2017-18.

Per blindare il proprio centrocampista la Roma si mette al lavoro per il rinnovo del contratto, che ha scadenza 2024. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, nei prossimi giorni sarebbe in programma un colloquio tra il general manager Tiago Pinto e l’agente di Veretout, Mario Giuffredi. Inoltre nell’incontro si potrà cogliere l’occasione anche per parlare di Hysaj, sempre assistito da Giuffredi, in scadenza di contratto con il Napoli.