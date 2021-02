Roma, viste le restrizioni Covid che stanno interessando molti paesi europei, l’Arsenal giocherà la gara d’andata all’Olimpico.

Mancherebbe solamente l’ufficialità: l’Uefa ancora non si è espressa. Ma Benfica-Arsenal, valida per i sedicesimi di finale di Europa League, dovrebbe giocarsi all’Olimpico di Roma. Le restrizioni tra i viaggi tra Portogallo e Inghilterra avrebbero portato a questa decisione.

La Roma, in quella giornata, sarà impegnata sul campo dello Sporting Braga: quindi non ci sarebbero problemi di sorta affinché l’Olimpico possa ospitare la gara. E, sembrerebbe che anche un altro stadio italiano, per la precisione quello di Torino, è pronto a far giocare senza problemi Real Sociedad-Manchester United.

LEGGI ANCHE: Roma, i tifosi giallorossi lo difendono: “Non ti meritano”

LEGGI ANCHE: Roma, anche dai giallorossi messaggio d’incoraggiamento per Gresele

Roma, in Champions già un cambiamento

È ufficiale invece che Lipsia-Liverpool si giocherà a Budapest, in Ungheria. L’Uefa in questo caso si è già espressa in maniera ufficiale ieri emanando una nota dove confermava il cambio di sede. Invariate rimangono data e orario del match.

Infine dovrebbe cambiare anche la sede di Atletico Madrid-Chelsea, in questo caso si dovrebbe giocare a Varsavia. Il fatto che si giochi a porte chiuse cambia poco. La situazione in Europa è quella che è e i governi dei vari Paesi hanno imposto delle restrizioni, sopratutto ai viaggiatori inglesi: tutti sono impauriti dalla variante Covid che sta impazzando Oltremanica. E, c’è da dire, che all’interno della rosa dell’Atletico sembrerebbe si stia verificando questo problema. Nelle ultime ore sono usciti altri due casi nella squadra allenata dal Cholo Simeone, che guida la Liga. E adesso i casi attivi sono sei. Un problema importante.