La Roma si iscrive all’asta per il difensore della Serie A che ha attirato l’interesse di molte squadre: servono 20 milioni

Tanti, troppi gol subiti dalla Roma in questa stagione. Infatti la squadra di Paulo Fonseca solamente in Serie A ha subito 35 gol in 21 partite, più di 1,6 gol a partita, che vanno aggiunti a quelli in Europa League e Coppa Italia, raggiungendo un totale di 43 tra tutte le competizioni.

Numeri preoccupanti che portano ovviamente la società capitolina ad inserire nella lista dei reparti da rinforzare per la prossima stagione anche quello difensivo. Così il mirino del general manager inizia la ricerca di un altro centrale proprio dalla Serie A, dove ad attirare l’attenzione di molti club italiani è il calciatore del Bologna, Takehiro Tomiyasu. Ampia concorrenza per il difensore giapponese, per il quale servono almeno 20 milioni per l’acquisto del cartellino dal club emiliano.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Tomiyasu: ci sono anche Juventus e Milan

Sono diversi i talenti che in quest’anno stagione stanno dimostrando il loro valore in Serie A, attirando l’interesse di molte squadre. Uno di questi è il difensore del Bologna, Takehiro Tomiyasu, di cui il direttore sportivo Walter Sabatini a ‘Teleroma 56’ ha detto che lo vorrebbero in tanti.

Secondo quanto riportato da ‘Juvefc.com’, anche la Roma sarebbe interessata al centrale classe 1998, arrivato al Bologna dal Sint-Truidense nel luglio del 2019 per circa 9 milioni di euro. In questa stagione il calciatore giapponese ha collezionato 23 presenze da titolare tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche due gol contro Udinese ed Atalanta. Numeri e soprattutto prestazioni che fanno gola non solo alla Roma, ma anche ad altri club italiani. Infatti su Tomiyasu ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Milan. Il Bologna attualmente valuterebbe il difensore circa 20 milioni di euro, dunque un prezzo raddoppiato rispetto a due anni fa. Nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe quindi aprirsi una vera e propria asta per il talento del Bologna tra i top club del campionato italiano, che per rinforzare le proprie difese guardano tra le fila di Mihajlovic.