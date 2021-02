Calciomercato Roma, agente in sede | Incontro con Pinto

Calciomercato Roma, agente in sede per incontrare il nuovo general manager giallorosso Tiago Pinto. Con Giuffredi il punto su Veretout e chissà anche qualche parola su Hysaj, in scadenza con il Napoli.

Mario Giuffredi è arrivato a Trigoria. Confermata l’anticipazione di “Calciomercato.it“, l’agente di Jordan Veretout ha conosciuto di persona il nuovo general manager della Roma Tiago Pinto. Il procuratore del centrocampista francese classe 1993, ingaggiato dalla Roma nell’estate del 2019 dalla Fiorentina, come svelato da “Il Romanista” è arrivato al “Fulvio Bernardini” verso le 15:30, per poi iniziare il colloquio con il dirigente portoghese.

Di sicuro i due hanno parlato della situazione contrattuale di Veretout, che ha firmato fino a giugno del 2024. Giuffredi è anche il procuratore del terzino destro del Napoli Hysaj accostato più volte alla Roma anche nella scorse sessioni di mercato.

Calciomercato Roma, incontro con Giuffredi

Proprio Giuffredi ha dichiarato ieri che il futuro di Hysaj è lontano da Napoli. E chissà che nell’incontro di oggi non si sia parlato dell’albanese, anche se la Roma al momento è più che coperta a destra. Oltre a Rick Karsdorp c’è il nuovo acquisto Bryan Reynolds, mentre Bruno Peres in scadenza a fine stagione dirà addio.

Queste le parole di Giuffredi su Hysaj: “Il discorso è chiuso con il Napoli. Sappiamo che dall’anno prossimo giocherà in un’altra squadra, dal momento che l’intenzione del Napoli è di guardare altro. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo allo stesso tempo presente che Hysaj darà naturalmente il massimo fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid”.

E Veretout? Le critiche dei tifosi sui social al centrocampista francese non avranno fatto di sicuro piacere. Jordan è stato costretto a disattivare i commenti dopo avere scritto “Alla pari con i campioni, con orgoglio”. La visione positiva dell’incontro nonostante la sconfitta non è piaciuta molto ai tifosi che lo hanno fatto notare in alcuni casi con parole troppo forti. Pinto è consapevole però di quanto sia importante il francese nel gioco della Roma e avrà sicuramente ribadito la fiducia a Giuffredi.