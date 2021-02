Scende Silvestri, sale Musso. Nelle gerarchie del prossimo portiere della Roma, il giocatore argentino ha acquisito posizioni dal punto di vista tecnico, ma la dirigenza giallorossa dovrà fare i conti con una valutazione del cartellino decisamente più alta. L’Udinese, infatti, anche in tempi recenti ha fatto sapere all’Inter e alle altre squadre interessate di partire da un prezzo di 22-25 milioni di euro per il proprio estremo difensore, protagonista di un’altra ottima stagione in Friuli. Più del doppio, dunque, rispetto agli 8-10 milioni di euro chiesti dal Verona per Silvestri, fermo restando che questa cifra può essere raggiunta anche con l’inserimento di alcune contropartite.

Calciomercato Roma, obiettivo Musso

Per quanto riguarda la prima squadra, il nome buono resta quello di Carles Perez che ha sin qui sprecato praticamente tutte le occasioni a lui concesse. Molto attento al mercato dei giovani, il club friulano potrebbe però puntare anche alcuni calciatori del vivaio giallorosso, che può contare su prospetti molto apprezzati come Ciervo, Milanese, Pogdoreanu, Tripi e Zalewski.