Domenica nel lunch match si sfideranno Roma ed Udinese, ma arriva la tegola: salta la partita per infortunio

Partita molto importante domenica per la Roma, che affronterà nel lunch match delle 12.30 l’Udinese allo Stadio Olimpico. I giallorossi dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus per 2-0, in cui la mentalità era sembrata giusta, ma il cinismo era venuto a mancare, cercheranno di ritornare al successo.

Anche per Paulo Fonseca quella di domenica sarà una partita importante, da dover vincere, visto che la sua posizione continua ad essere in bilico dopo la sconfitta di sabato. Per il prossimo match dovrà fare a meno del lungo degente Nicolò Zaniolo, e probabilmente anche di Pedro e Smalling. Il tecnico dell’Udinese invece dovrà far fronte alle assenze di Jajalo, Pussetto e Forestieri. È di pochi minuti fa però la notizia che anche un altro giocatore non sarà della partita.

Roma-Udinese, ufficiale l’esito degli esami: Pereyra salta il match

Sarà una partita certamente non semplice per la Roma domenica alle 12:30, contro un avversario ostico come l’Udinese. La squadra di Luca Gotti nelle ultime giornate ha mostrato un ottimo gioco, ed ha fermato sia l’Inter sullo 0-0 che l’Atalanta sull’1-1. Dovrà dunque essere brava la Roma a sfruttare le occasioni che capiteranno per portare a casa tre punti che potrebbero risultare fondamentali per la classifica, visto che i match di cartello della 22esima giornata saranno Inter-Lazio e Juventus-Napoli, che potrebbe permettere ai giallorossi di guadagnare terreno sulle rivali. Ovviamente i conti si faranno domenica sul campo, ma nel frattempo per l’Udinese non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Infatti nello scorso match di campionato contro il Verona, Roberto Pereyra ha dovuto lasciare il campo per infortunio al termine del primo tempo. Oggi la società friulana ha fatto svolgere gli esami strumentali al proprio centrocampista, che hanno evidenziato che non ci sono lesioni muscolari, ma che dovrà comunque saltare la sfida dell’Olimpico. Verranno poi monitorati i tempi di recupero, che potrebbero però allungarsi di una o due settimane. Un duro colpo per Gotti che perde un giocatore fondamentale al centro del campo.

con la collaborazione di Danilo Conforti