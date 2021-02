Dopo la sconfitta contro la Juventus di sabato scorso la Roma adesso è attesa dalle sfide di campionato contro Udinese, in casa allo Stadio Olimpico domenica 14 febbraio alle ore 12:30, e Benevento, al Ciro Vigorito nel posticipo domenicale il 21 febbraio. Tra queste due partite c’è nel mezzo anche quella contro lo Sporting Braga, con la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League prevista per giovedì 18 febbraio alle ore 18:55 in Portogallo. Il ritorno una settimana dopo alle ore 21 a Roma, prima dello scontro diretto contro il Milan in casa domenica 28 febbraio. Insomma ben cinque partite in quindici giorni e per questo a Paulo Fonseca serviranno giocatori freschi.

Roma, Pedro torna in gruppo

Intanto arrivano ottime notizie per il tecnico portoghese che nella seduta di allenamento odierna ritrova Pedro. L’attaccante spagnolo, assente nelle ultime tre sfide di campionato (Spezia, Hellas Verona e Juventus), infatti, ha lavorato con il gruppo insieme ai suoi compagni. Continuano a svolgere lavoro individuale e differenziato Bryan Reynolds e Chris Smalling.