La Roma inizia a guardarsi intorno per il prossimo calciomercato estivo: occasione che arriva da due bomber messi in vendita

Si è chiuso da poco il calciomercato invernale, ma come recita il detto “Chi ha tempo non perda tempo”. Così la Roma inizia sin da subito a pensare al futuro in attacco. Infatti i giallorossi dovranno per prima cosa risolvere il caso legato ad Edin Dzeko. Il litigo con Paulo Fonseca a seguito dell’uscita dalla Coppa Italia contro lo Spezia ha creato una spaccatura difficilmente risanabile, e dunque l’addio del bosniaco che a gennaio non è andato a buon fine, potrebbe avvenire in estate.

Per ora il numero nove giallorosso è stato ‘spogliato’ della fascia di capitano, passata sul braccio di Cristante contro la Juventus, e che potrebbe passare a Pellegrini domenica contro l’Udinese. Ma la prossima sessione estiva per i trasferimenti potrebbe essere quella decisiva per l’addio del bomber romanista. Così la Roma inizia a pensare ad un possibile bomber per la prossima stagione e spuntano due occasioni dall’estero.

Calciomercato Roma, Alario ed Edouard in vendita: due occasioni per il futuro in attacco

L’attacco della Roma si prepara ad una possibile rivoluzione in estate. La situazione legata ad Edin Dzeko ed i suoi malumori a Trigoria, potrebbero portare all’addio a giugno del bomber bosniaco. Questo porta la Roma ad iniziare a muoversi sul mercato per trovare l’erede del numero 9, e due occasioni potrebbero arrivare dalla Germania e dalla Scozia.

Infatti nel Bayer Leverkusen ad essere messo alla porta è Lucas Alario, attaccante argentino classe 1992 che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto. In questa stagione il bomber ha collezionato 23 presenze e messo a segno 12 gol, ed il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 18-20 milioni. Una soluzione importante sia a livello realizzativo che per quanto riguarda l’aspetto economico. Dalla Scozia invece ad essere pronto a lasciare il Celtic, visto sempre il contratto con scadenza 2022, sarebbe Odsonne Edouard. L’attaccante classe 1998 continua ad avere numeri importanti, ed in questa stagione ha messo a segno 19 gol in 26 partite, e la sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro. Due ottime occasioni per il futuro dell’attacco giallorosso.