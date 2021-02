Calciomercato Roma, altre conferme su Allegri: “Ci sono stati contatti”

By

Calciomercato Roma, anche Francesco Repice conferma i contatti tra i giallorossi e il tecnico livornese: “A certe smentite credo e non credo”.

Il noto giornalista della Rai Francesco Repice, è intervenuto a Centro Suono Sport. Ha parlato del presente e del futuro della Roma. E, anche di Allegri. “Ho la fortuna di conoscere Massimiliano, so che a lui la Roma piace e che i contatti ci sono stati. Quindi non vedo perché Allegri non debba essere un obiettivo della Roma. È un grande club”.

Dopo le parole di Sconcerti questa mattina, arrivano quindi altre conferme sulla possibilità che l’ex tecnico della Juve, la prossima stagione, possa sedersi sulla panchina giallorossa. I contatti ci sono stati e il viaggio “galeotto” di Tiago Pinto a Milano è la conferma di tutto questo.

Calciomercato Roma, per Repice serve un attaccante

“Il prossimo anno serve un nuovo centravanti” ha spiegato ancora Repice. “Uno di 35 anni non può tenere un altro anno l’intera squadra sulle spalle. Bisogna portare un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e la punta”. Un innesto per reparto in poche parole. Ma serve gente di qualità.

Su Fonseca si è invece espresso con queste parole: “Credo che sia un bravissimo allenatore, una persona molto seria e un grande lavoratore. Ma la mia impressione è che questo club abbiamo bisogno di altro”. “La proprietà – ha concluso – si deve far sentire dopo un lungo silenzio. Ho apprezzato che abbiano agito nell’ombra senza promettere cose che non potevano essere mantenute. Però visto che in questo calciomercato è cambiato atteggiamento e sono arrivati due nuovi calciatori, credo che sia giusto farsi sentire dalle persone che amano questi colori”. Un Repice a tutto tondo quindi. Schietto nelle sue parole e che ha espresso senza fronzoli i propri pensieri.