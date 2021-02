Calciomercato Roma, attaccante a parametro zero | Sorpasso Juventus

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è a caccia di un attaccante che possa diventare l’erede di Dzeko. Tra le possibili occasioni a parametro zero c’è un attaccante su cui la Juventus è in vantaggio: Depay.

La Juventus potrebbe vendere Dybala e puntare a sostituirlo a zero con Depay, centravanti olandese del Lione, che alla fine di questa stagione va in scadenza di contratto. Lo riporta il sito specializzato calciomercato.it entrando nel dettaglio di una possibile trattativa.

Infatti, al momento, l’argentino della squadra bianconera non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo (scadenza 2022) e allora la Juventus potrebbe decidere di piazzarlo in estate – ha estimatori in Premier – per virare su Depay. Il francese, cercato tra le altre anche da Inter e Barcellona, è stato per molto tempo nel mirino della Roma. Che in estate vorrebbe piazzare il colpo. Anche perché potrebbe essere preso a zero.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, incontro con l’Udinese: in due nel mirino | VIDEO

Calciomercato Roma, c’è da sostituire Dzeko

Risparmiando sull’ingaggio di Dzeko – che a giugno quasi sicuramente saluta – la Roma potrebbe tentare l’assalto ad uno dei centravanti maggiormente cercati nel panorama europeo. Anche perché se davvero Allegri è pronto a firmare (o forse lo ha già fatto) il tecnico livornese vorrebbe una squadra di primissimo livello per continuare a vincere.

Una situazione in evoluzione questa dell’attaccante. Anche se non è detto che alla fine la Roma non decida di virare verso un profilo che si avvicini alle caratteristiche di Dzeko: centravanti d’area di rigore a tutti gli effetti, che vada ad occupare lo spazio dentro i sedici metri avversari. Depay è un calciatore diverso che, però, sotto il profilo tecnico non ha niente da invidiare a nessuno. Sarebbe un vero e proprio colpaccio.