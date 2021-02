Proprio nella giornata di ieri vi avevamo fatto il punto della situazione in casa Roma per quanto riguarda i pali e chi sarà il prossimo portiere giallorosso. Intanto in uscita oltre a Pau Lopez, però, c’è anche Robin Olsen, il portiere svedese classe ’90 in prestito all’Everton fino al termine della stagione. L’ex estremo difensore del Copenhagen ha affermato di voler rimanere con i Toffees, proprio perché si è ambientato molto velocemente con il calcio inglese, ma anche la sua famiglia sta bene a Liverpool. Questo però potrebbe non bastare a convincere la compagine guidata da Carlo Ancelotti, perché come riportato dal sito ‘hitc.com’ il club che milita nella Premier League starebbe pensando ad un altro portiere per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, bivio Everton in porta

Infatti tra le opzioni per la porta inglese c’è anche quella di Sergio Romero, che negli anni passati era stato accostato anche alla stessa Roma. L’ex portiere della Sampdoria ha un contratto con il Manchester United fino al termine della stagione, ma sin qui non ha disputato nemmeno un minuto in quest’annata, ed ha un ingaggio da 3 milioni e 600 mila sterline senza contare i bonus. L’Everton però sarebbe disposto a pagargli lo stipendio nonostante la veneranda età di 33 anni. Oggi Romero è la terza opzione per l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjær (dietro a David De Gea e Dean Henderso) e lascerà Manchester a fine stagione.

Calciomercato Roma, futuro Robin Olsen

Il direttore sportivo dei Toffees, Marcel Brands, conosce molto bene Romero, avendolo avuto nell’AZ Alkmaar nel 2007, ma dall’altra potrebbe contare anche la volontà di Ancelotti di confermare proprio Robin Olsen, trovando un accordo con la Roma.