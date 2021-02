Calciomercato Roma, il club lo vuole blindare: il futuro è suo

Calciomercato Roma, il club vuole blindare Pellegrini. Rinnovo fino al 2026 e aumento di contratto. L’investitura è di quelle importanti.

Il nuovo capitano giallorosso – anche se vorrebbe che la fascia tornasse a Dzeko – è pronto a legarsi alla Roma. Per sempre, o quasi. Lorenzo Pellegrini nelle prossime settimane potrebbe incontrare il gm Tiago Pinto e mettere nero su bianco sulla proposta di rinnovo del contratto in scadenza del 2022.

La Gazzetta dello Sport parla di un accordo fino al 2026, con ritocco dell’ingaggio dai 2,7 milioni di ora, ai probabili 3,5 più bonus, con conseguente taglio della clausola rescissoria, che al momento è di 30 milioni, che mette paura alla società giallorossa. Il matrimonio si farà. Anche perché sia Francesco Totti che Daniele De Rossi, in tempi non sospetti, hanno usato parole al miele per Lorenzo: vero giallorosso.

Calciomercato Roma, la società continua a muoversi

Tiago Pinto comunque continua a muoversi. Ieri il general manager ha incontrato Giuffredi, procuratore di Veretout, per parlare del rinnovo. Il francese ormai è un punto fermo della squadra e farà parte anche del futuro giallorosso. C’è poco da discutere sotto questo aspetto.

Infine capitolo Zaniolo: oggi Nicolò tornerà ad allenarsi a Trigoria dopo aver superato le visite d’idoneità post Covid. All’inizio del mese di marzo, nella Capitale, potrebbe arrivare Fink, il dottore che l’ha operato, per stilare in maniera definitiva la tabella di marcia per un suo rientro in campo. Se tutto andrà per il verso giusto sarà aprile. Anche se, il dottore austriaco, preferirebbe che Zaniolo riprendesse direttamente la prossima stagione. Ma lui non ci pensa proprio e punta all’Europeo. Difficile convincerlo a rinunciare.