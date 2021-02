Si inizia a muovere già qualcosa in casa Roma per il futuro del club capitolino. Arrivati da nemmeno un anno i Friedkin si trovano in primis a gestire il bilancio, in negativo, della società giallorossa, abbassatosi negli ultimi mesi grazie all’aumento di capitale e all’investimento che la nuova proprietà statunitense è riuscita a fare, anche se rimane come obiettivo primario il delisting, ovvero l’uscita dalla borsa, che non è ancora andato a buon fine con un primo tentativo fallito.

Calciomercato Roma, scelte future

Del reparto sportivo invece se ne occupa colui che è stato scelto per dirigere tutto l’asset che ruota intorno alla squadra, ovvero Tiago Pinto, general manager giallorossi dal 1 gennaio scorso. Nel mercato ri riparazionie sono arrivati Bryan Reynolds, acquisto per il futuro, e Stephan El Shaarawy, ritornato nella capitale per dare a Fonseca quel vice Mkhitaryan che mancava, dopo le cessioni in estate sia di Diego Perotti che di Justin Kluivert. A proposito dell’olandese a giugno, finito il prestito al Lipsia, potrebbe tornare, così come Cengiz Under, a quel punto si creeranno tante scelte li davanti che non dovrebbero portare a nessun nuovo acquisto.

Calciomercato Roma, Raiola porta Silvestri

Come riportato da ‘Il Romanista’, l’obiettivo principale per giugno è tra i pali. Infatti la Roma da tempo sta seguendo diversi portieri: Musso, Gollini, Silvestri i nomi più gettonati. Se per i primi due però ci vogliono tra i 20 e i 25 milioni di euro, abbassabili con qualche contropartica tecnica, per il terzo ci sono più possibili. Ha 29 anni (30 tra nemmeno un mese) ed è in scadenza di contratto con l’Hellas Verona nel giugno 2022, vale a dire tra un anno. Il suo agente è Mino Raiola e questo potrebbe facilitare, magari, anche il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Il portiere si potrebbe prendere con 7-8 milioni di euro.