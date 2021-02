Roma, caso Fonseca-Dzeko | La richiesta di cinque calciatori

Roma, tiene ancora banco il caso Fonseca-Dzeko: arriva la richiesta di cinque calciatori per ridare i “gradi” all’attaccante.

Il gruppo italiano della Roma ha avanzato la richiesta: Dzeko di nuovo capitano. Fonseca e Tiago Pinto hanno preso tempo. Toccherà all’attaccante dimostrare in campo di potersi riappropriare della fascia. Se gioca come a Torino, difficilmente ci riuscirà.

L’indiscrezione è riportata oggi dal Corriere dello Sport: Pellegrini, capitano in pectore, Mancini, Cristante, Mirante e Spinazzola hanno chiesto alla società e all’allenatore di rivalutare la loro decisione. Tanto che, nella conferenza stampa, il gm portoghese ha parlato di un provvedimento provvisorio. Ma dipenderà, come detto, tutto da Dzeko. Dal suo impegno e dal suo attaccamento alla maglia.

Roma, Pellegrini onorato ma voleva altro

Sicuramente Lorenzo Pellegrini, l’elemento scelto dalla società per indossare la fascia di capitano, è onorato di questo. Ma lui avrebbe voluto che la successione fosse naturale, non dopo lo scontro verbale ma Fonseca e Dzeko che ha portato al cambio.

Si sente strattonato da due parti, anche se, con l’orgoglio giallorosso che l’ha sempre contraddistinto, nella gara contro l’Udinese di domenica nel momento dell’entrata in campo sarà davanti a tutti. Ci sarà ancora tempo per ragionare sulla questione. Intanto, smaltita la delusione di non aver preso parte alla trasferta di Torino, è pronto a piazzarsi alle spalle di Mayoral (o Dzeko) per riportare la squadra alla vittoria. Servono i tre punti contro gli uomini di Gotti. Anche perché le altre saranno impegnate in scontri diretti. Fare bottino pieno è fondamentale per alimentare sogni Champions League.