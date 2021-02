Roma, i giallorossi stringono ulteriori accordi con la Nigeria: ufficiale la prima Academy in Africa. Un rapporto che dura da tre anni

”Il rapporto tra l’As Roma e la Nigeria si stringe ancora di più con l’apertura dell’Academy di Abuja”. Con queste parole, apparse sul sito ufficiale giallorosso, la società comunica ufficialmente che è nata la prima Academy in Africa.

”Il rapporto tra il club giallorosso e la Nazione nigeriana – si legge ancora – è nato nel 2018, inizialmente attraverso i social media, con la creazione di un account in lingua Pidgin, a cui hanno fatto seguito partnership con istituzioni sportive e imprese locali. L’Academy di Abuja, sviluppata insieme al Garden City Panthers Fc, è la prima realizzata sul continente africano”.

Roma, la soddisfazione di Francesco Calvo

”Negli ultimi anni si è creato un ponte virtuale tra la Nigeria e il nostro club” ha spiegato Calvo “e l’apertura della prima Academy nel continente africano ne è una conseguenza naturale e positiva. Nonché il primo passo della Roma in un’area del Mondo dove il calcio rappresenta una passione per tanti ragazzi. Ai quali e alle quali vogliamo fornire gli strumenti più efficaci per formarsi come persone e calciatori”.

La nuova Academy consentirà ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 5 e i 17 anni, di allenarsi secondo le metodologie del settore giovanile della Roma. Grazie ai consigli e al supporto dello staff tecnico del club giallorosso e di figure professionali locali altamente specializzate. “Inoltre, si legge ancora nella nota – verranno fornite 60 borse di studio ai giocatori maggiormente talentosi nelle categoria U-13, U-15 e U-17”.