Braga-Roma, nuovo infortunio tra gli avversari giallorossi: salta l’Europa League

Braga-Roma, grave infortunio ieri per Carmo, difensore della formazione portoghese: non ci sarà in Europa League contro i giallorossi

Il difensore dello Sporting Braga Carmo, durante la semifinale di Coppa di Portogallo ieri sera contro il Porto, ha subito un grave infortunio. Che probabilmente lo terrà fuori dalla gara di Europa League contro la Roma.

Una notizia importante per la squadra giallorossa, visto che il difensore era uno dei punti fermi della formazione che è stata allenata anche da Fonseca nella sua carriera da allenatore. Si teme una frattura e probabilmente la sua stagione è anche finita.

Braga-Roma, Carmo portato via in ambulanza

Il difensore è stato portato via in ambulanza ieri sera durante la partita. Segno che le condizioni erano gravi. È stato quindi trasportato in ospedale ma ancora non sono arrivati bollettini medici per capire la vera entità dello stop. Sicuramente però, non è cosa di poco conto.

Nota a margine: viste anche le condizioni del terreno di gioco, allenato dalla forte pioggia caduta prima e durante la partita, l’ambulanza che era entrata in campo non riusciva a ripartire. E allora sono stati i calciatori a spingere il mezzo di soccorso affinché potesse uscire dal campo. Le immagini in questione hanno già fatto il giro del web e sono, sicuramente, divertenti. Peccato però che dentro c’era il calciatore del Braga molto dolorante.