Calciomercato Roma, erede Dzeko | Il bomber lo porta Mendes

Una delle priorità del prossimo calciomercato Roma sarà il reperimento di un attaccante centrale che possa raccogliere l’eredità di Dzeko

Il caso Dzeko continua a tenere banco, anche in ottica calciomercato, sui media nazionali e capitolini. Se nell’immediato ci si interroga soprattutto sul suo ritorno in campo da titolare e sulla questione della fascia da capitano, gli osservatori più lungimiranti hanno già posato il proprio sguardo alla prossima stagione. A prescindere da come vadano questi mesi di convivenza tra l’attaccante della Roma e Paulo Fonseca, l’impressione che a fine stagione l’ex City possa fare le valigie si fa sempre più predominante. Nei giorni scorsi si è addirittura parlato di una possibile rescissione a fine anno dell’attuale contratto, in scadenza a giugno 2022. Ma al di là dell’eventuale addio del nove giallorosso, ciò che impegnerà con forza la dirigenza capitolina sarà la ricerca di un nuovo attaccante centrale.

Calciomercato Roma, il bomber lo porta Mendes

Da quando si è insediato a Trigoria, Tiago Pinto ha già avuto modo di valutare diversi profili offensivi. Nelle ultime ore vi abbiamo parlato di un ritorno di fiamma per Edouard e Alario, mentre sono un po’ meno recenti, ma molto concrete, le voci su Vlahovic e Jovic. Non vanno poi sottovalutati i contatti con la madrepartria. Durante la sua esperienza al Benfica, l’attuale general manager romanista ha avuto contatti costanti con Jorge Mendes e proprio all’agente di Cristiano Ronaldo potrebbero essere legate alcune piste offensive da sondare nelle prossime settimane. La sua ‘Gestifute’, d’altronde, può annoverare diversi giocatori interessanti. Ma no, non stiamo parlando di Diego Costa e Falcao, vere e proprie macchine da gol ormai sul viale del tramonto.

Autore di diciotto gol e cinque assist in ventuno presenze stagionali, Andre Silva. Vicecapocannoniere in Bundesliga con diciassette reti, l’ex Milan ha solleticato le attenzioni di diversi club europei. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, anche la Roma ha effettuato un sondaggio per il 25enne portoghese, chiedendo informazioni sul prezzo e sulla sua situazione contrattuale. L’Eintracht Fracoforte parte da una valutazione iniziale di 30-35 milioni di euro per il ragazzo, che piace anche ad Atletico Madrid e Wolverhampton, due club particolarmente legati alla figura di Mendes. Una cifra non indifferente, giustificata dai trentaquattro gol e dieci assist in cinquantotto gare con il club tedesco.