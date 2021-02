Calciomercato Roma, nuovo portiere e attaccante | Gli identikit di Pinto

Calciomercato Roma, un portiere e un centravanti i primi obiettivi per la prossima stagione. E ci sono già le prime indicazioni.

La Roma ha deciso: i primi obiettivi per la prossima stagione sono un portiere e un attaccante. E di conseguenza a salutare la compagnia potrebbero – anzi, saranno – Pau Lopez e Dzeko. Che, per motivi differenti – scrive il Corriere dello Sport – ormai hanno chiuso il loro ciclo con la maglia giallorossa addosso.

Per quanto riguarda il numero 1, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Musso, portiere dell’Udinese che ormai da due stagioni a questa parte si sta mantenendo su livelli altissimi. Domenica sarà all’Olimpico. Il problema? Costa troppo e sicuramente ha diverse società che lo stanno puntando. Gli altri nomi sono i soliti: Gollini e Silvestri su tutti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nuovo bomber | Doppia occasione: sono in vendita

Calciomercato Roma, per l’attacco sono quattro i nomi

Due arrivano dall’estero, gli altri due giocano già in Serie A. Per rimpiazzare la partenza di Dzeko la Roma sta sfogliando la margherita. Il tempo per affondare il colpo c’è, ma è altrettanto importante avere le idee ben chiare. Si guarda alla Bundesliga. Con il centravanti del Borussia Monchengladbach Plea, già sondato alcuni estati fa. Nel frattempo è cresciuto molto. C’è anche l’interesse per Jovic, che il Real Madrid ha girato in prestito all’Eintracht Francoforte. E qui ci potrebbe essere una trattativa che comprende anche il riscatto di Mayoral.

Infine in Italia non c’è dubbio che si guardi ad Andrea Belotti del Torino e a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Per la punta italiana però gli intoppi potrebbero essere tanti. In primis è capire se la società di Cairo abbia l’intenzione di cederlo. Forse è più facile arrivare al viola. Che sta trovando comunque una certa continuità sotto porta.