La Roma inizia a lavorare sul mercato per la prossima stagione per trovare un possibile erede di Edin Dzeko: idea dalla Spagna

Due partite fondamentali per la Roma che affronterà prima l’Udinese in campionato nel lunch match di Serie A, poi il Braga nell’andata dei sedicesimi dell’Europa League. Un ritorno per Paulo Fonseca contro la squadra portoghese che ha allenato per una stagione nel 2015-2016. Nel frattempo in casa Roma bisogna ancora capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, che dopo la rottura proprio con il tecnico ha messo in dubbio la propria permanenza nella capitale con molti club italiani ed esteri che si sono interessati al suo acquisto.

Per questo motivo il calciomercato estivo dei giallorossi potrebbe essere incentrato sulla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità del bomber bosniaco. Sono molti i nomi che iniziano a circolare, ma una delle ultime idee porterebbe in Spagna. Proprio in casa Monchi, al Siviglia.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, il portiere para rigori si propone

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, il ritorno di Spalletti in Serie A: c’è un ostacolo

Calciomercato Roma, idea En-Nesyri in attacco: può essere l’erede di Dzeko

Il calciomercato estivo potrebbe proporre moltissime occasioni per la prossima stagione. La prima zona da dover rinforzare nella Roma potrebbe essere l’attacco, qualora le cose con Edin Dzeko non si sistemassero del tutto. Infatti il bomber bosniaco al termine della stagione potrebbe ancora essere convinto di lasciare la Roma e dunque i giallorossi dovrebbero cercare un erede del bomber bosniaco.

Tra i tanti nomi che iniziano a circolare nell’orbita di Trigoria, potrebbe spuntare anche un altro bomber dalla Spagna. Infatti secondo quanto riportato da Leggo, la nuova idea della squadra capitolina sarebbe quella che porta all’attaccante del Siviglia, Youssef En-Nesyri. L’attaccante classe 1997 in questa stagione ha totalizzato 32 presenze e 17 gol, tra campionato spagnolo e coppe. Un profilo che data la sua giovane età potrebbe rientrare proprio nel piano della nuova società guidata da Dan Friedkin. Attualmente il bomber marocchino sarebbe valutato intorno ai 25 milioni di euro, quindi per la società non sarebbe nemmeno un acquisto troppo oneroso e potrebbe portare a Fonseca il vero erede di Dzeko.