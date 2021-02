Calciomercato Roma, il portiere para rigori si propone

Calciomercato Roma, il para rigori si propone ai giallorossi. Potrebbe essere un’idea per il futuro a lungo termine: Falcone, di proprietà della Sampdoria, adesso è al Cosenza. Ma sogna il giallorosso e si è proposto.

Intervistato da Serie B News, il portiere del Cosenza Wladimiro Falcone, ha spiegato qual è il sogno per il suo futuro. Essendo originario di Roma, non nasconde che indossare la maglia giallorossa sarebbe il massimo.

”Ma prima devo meritarmi la Sampdoria” ha detto, visto che in Calabria, Falcone, è arrivato in prestito dai blucerchiati. Estremo difensore classe 1995, sta facendo assai bene con la squadra cosentina. Mettendosi in mostra soprattutto quando deve neutralizzare i tiri dagli undici metri: contro di lui cinque errori delle squadre avversarie. Di questi due sono stati respinti dal portiere.

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, per il post Dzeko c’è anche un ex Milan

Calciomercato Roma, il portiere principale obiettivo

Quello di Falcone potrebbe essere un nome nuovo. Soprattutto avrebbe tutte le caratteristiche che Tiago Pinto sta cercando. Giovani e con aspettative importanti. Perché sull’attuale estremo difensore del Cosenza si sarebbero già mosse alcuni club di Serie A, attirate dalle sue prestazioni che fino al momento sono state ottime.

Con la partenza di Pau Lopez e con Mirante che dovrebbe mettere nero su bianco per un solo anno – il contratto è in scadenza a giugno – quella di Falcone potrebbe essere un’idea stuzzicante per i giallorossi. Che troverebbero, anche, quella voglia di vestire la maglia della Roma come l’ha dimostrata El Shaarawy. Il comportamento di quest’ultimo è stato assai apprezzato da Tiago Pinto.