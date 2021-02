Roma al lavoro per rinnovare il contratto del difensore: l’agente esce allo scoperto in un’intervista e rassicura

Problemi in difesa nella prima parte di stagione della Roma. Infatti la retroguardia giallorossa è stata messa spesso nell’occhio del ciclone per i tanti gol presi fino ad ora, ben 35 in campionato (calcolando anche i tre a tavolino contro il Verona), tre in Coppa Italia e 5 in Europa League, per un totale di 43 reti incassate in 28 partite.

La squadra capitolina nel frattempo ha trovato in Roger Ibanez una colonna importante della propria difesa. Infatti nonostante qualche errore, a volte anche pesante come nel caso del derby, il brasiliano è stato sempre uno dei migliori in campo. Questa volta ad uscire allo scoperto sulla situazione tra Ibanez e la Roma, soprattutto per quanto riguarda la questione contrattuale è l’agente del calciatore, Federico Moraes, che in un’intervista spiega il presente ed il futuro del proprio assistito.

Il futuro di un club non si basa solamente sugli acquisti, ma anche sulle conferme dei propri protagonisti in campo. Infatti in casa Roma in questo periodo si continua a lavorare molto sui rinnovi dei migliori talenti in rosa. Nei giorni scorsi l’agente di Jordan Veretout è approdato a Trigoria per iniziare a discutere i termini del prolungamento del contratto con Tiago Pinto.

Stessa cosa starebbe facendo l’agente di Roger Ibanez, difensore arrivato dall’Atalanta. Federico Moraes infatti in un’intervista a Romapress.com dichiara: “Stiamo discutendo con il general manager Tiago Pinto per il rinnovo del contratto. Roger si è adattato rapidamente e Fonseca è stato fondamentale per lui, perché gli ha dato fiducia. Lui continua a crescere, soprattutto per quanto riguarda i passaggi, qualità che ha sempre avuto. Continuando a giocare nella Roma riuscirà sicuramente ad arrivare nella nazionale brasiliana maggiore. La Roma è uno dei top club al mondo e farà cose speciali qui, inoltre la pressione di essere in un grande club non l’ha sentita”. Parole dunque che danno fiducia per un futuro a lungo termine di Ibanez con la casacca giallorossa indosso.