Calciomercato Roma, il ritorno di Spalletti in Serie A: c’è un ostacolo

Calciomercato Roma, Spalletti è pronto a tornare. De Laurentiis pensa all’ex giallorosso per sostituire Gattuso. Ma c’è un ostacolo.

La situazione in casa Napoli, dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta, è incandescente. Gattuso è sempre più sulla graticola e potrebbe saltare in caso di sconfitta, sabato, nella sfida al Maradona contro la Juventus.

Oltre ai vari Benitez e Mazzarri, che sarebbero già stati contatti dal presidente azzurro, in corsa, così come riporta calciomercato.it, ci sarebbe anche l’ex Roma Luciano Spalletti. Però il tecnico toscano accetterebbe ad una sola condizione. Ecco quale.

LEGGI ANCHE: Roma, non solo Allegri: gli allenatori da database per il post Fonseca | VIDEO

Calciomercato Roma, Spalletti ha messo dei paletti

Il tecnico non ha nascosto che i contatti ci sono stati. Ha ringraziato, ma ha messo in evidenza alcuni aspetti. Il principale: non vuole un progetto a medio termine. La sua veduta è di ampio respiro e avrebbe tutta l’intenzione di mettere mano ad un gruppo per risollevarlo in questo momento così delicato.

Inoltre, Spalletti, è legato fino alla fine della stagione da un contratto ricco che lo lega all’Inter. E non vuole perdere nemmeno un euro dopo i dissidi avuti con la società nerazzurra. Ecco perché, al momento, la pista che lo porta al Napoli è più in salite delle altre che ci sono in ballo. Se De Laurentiis invece decidesse di rimanere duro e confermare Gattuso, nonostante tutto, in estate si potrebbe sicuramente intavolare un tipo di discorso diverso. Ma la sensazione è che il tecnico calabrese si giochi veramente tutto sabato nella sfida alla squadra di Pirlo.