Roma, non solo Allegri: gli allenatori da database per il post Fonseca | VIDEO

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe non bastare a Paulo Fonseca per strappare la conferma sulla panchina della Roma. Tra i possibili eredi è stato già fatto più volte il nome di Allegri, ma in piedi ci sono anche tante altre soluzioni. Tiago Pinto ad esempio è stato scelto da Charles Gould, assunto come consulente ed esperto di database sportivi. Ecco la lista di altri possibili profili.

GUARDA IL VIDEO!