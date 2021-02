Roma-Udinese | Assenza pesante confermata, arbitra Giacomelli

Roma-Udinese, giornata di allenamenti a Trigoria in vista della partita di domenica: niente da fare per Smalling che si è allenato a parte.

La sconfitta contro la Juventus ha ridimensionato la Roma che ora non dovrà fallire in quello che finora le è sempre riuscito: vincere contro le squadre di media o bassa classifica. All’Olimpico arriverà l’Udinese, battuta all’andata grazie a una magia di Pedro. L’attaccante spagnolo, vittima di alcuni problemi fisici, è rimasto a guardare nelle ultime partite e la sua assenza si è fatta sentire. Finalmente ha recuperato e anche nell’allenamento di oggi era in gruppo. Si candida almeno a uno spezzone di gara, e chissà che non ci siano minuti di gioco anche per El Shaarawy. Del resto le sostituzioni possibili sono cinque e Fonseca potrebbe usarle tutte: il mercato ha portato un’altra valida alternativa in attacco.

Per quanto riguarda Reynolds invece ci sarà ancora da aspettare. Anche oggi allenamento personalizzato: servirà pazienza, com’è giusto che sia. L’ambientamento procede per gradi ed è giusto non rischiare di bruciare anzi tempo un talento del genere.

C’è però anche una brutta notizia e riguarda il difensore Smalling. Allenamento individuale, è confermata la sua assenza contro l’Udinese e rischia di non recuperare in tempo anche per la prossima partita contro il Benevento.

Roma-Udinese, arbitra Giacomelli

Ufficiali intanto le designazioni arbitrali, ai giallorossi tocca Giacomelli.

Sarà la sedicesima partita della Roma diretta da Giacomelli. I precedenti sorridono ai giallorossi, che hanno collezionato nove vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta con il fischietto di Trieste. L’ultimo successo risale al febbraio 2020 (4-0 al Lecce), mentre negli ultimi due incroci sono arrivati un pareggio (3-3 con polemiche in casa del Milan) e una sconfitta (in casa dei rossoneri per due gol a zero). Bilancio negativo, invece, per l’Udinese che in nove precedenti ha collezionato ben sette sconfitte (una vittoria e un pareggio)