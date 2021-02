Lunch match per la Roma domenica contro l’Udinese, ma attenzione al meteo: partita che viene messa a rischio

Gli animi a gennaio in casa Roma si sono surriscaldati, e non poco. Ma a raffreddare tutti non sarebbe la presunta pace tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, bensì le condizioni metereologiche. Infatti dopo la giornata molto soleggiata di oggi, nella capitale potrebbe arrivare una grande ondata di freddo nei prossimi giorni.

Infatti, come dichiarato proprio oggi dal colonnello Matteo Giuliacci in un’intervista a FanPage.it, il famoso meteorologo di Canale 5 ha affermato che sabato a Roma ci sarebbe ben l’80-85% di possibilità che possa nevicare. Importante sarà dunque vedere quanto copiosa scenderà la neve e se per la giornata successiva, in cui è in programma la partita tra Roma-Udinese, sarà tutto finito. Dunque se il rinvio della partita è difficile, ben più probabile è che il campo potrebbe essere ghiacciato. Questo ovviamente potrebbe provocare qualche problema di troppo nei giocatori nel controllare il pallone e nel rimanere in equilibrio.

Leggi anche >>> Roma, la società non torna indietro: è Pellegrini il capitano

Leggi anche >>> Roma-Udinese | Assenza pesante confermata, arbitra Giacomelli

Roma-Udinese a rischio neve: c’è un precedente nel 2012

La neve a Roma non è proprio uno degli eventi più frequenti, ma negli ultimi anni spesso è successo che qualche fiocco di neve imbiancasse la capitale. Questo potrebbe succede anche sabato prossimo, quando le temperature caleranno drasticamente e la neve potrebbe scendere su Roma. L’evento a cui viene subito da pensare è il match del giorno successivo tra Roma ed Udinese, che potrebbe essere condizionato dalle condizioni metereologiche se non addirittura essere a rischio.

Un precedente però per le stesse condizioni esiste, e per trovarlo bisogna tornare indietro di nove anni. Infatti nella notte tra il 3-4 febbraio 2012 la neve ricoprì la capitale provocando diversi disagi, tra cui quelli per la partita tra Roma ed Inter in programma il giorno dopo. Un precedente sicuramente molto dolce per i giallorossi, visto che poi il big match si giocò e la squadra capitolina sconfisse i nerazzurri con un rotondo 4-0. I gol nell’occasione furono del difensore Juan, la doppietta di Fabio Borini la rete di Bojan Krkic che chiuse il match. Dunque chissà che la possibile nevicata su Roma non porti i giallorossi ad un nuovo largo successo.